メ～テレ（名古屋テレビ） インフルエンザが猛威を振るっています。家電量販店では、加湿器の売れ行きが伸びています。 例年12月上旬からピークを迎えるインフルエンザの流行。 しかし今シーズンは、全国的に早い時期から感染拡大が続いています。 東海3県でも10月ごろから患者数が増加。11月中旬に患者数がピークとなって以降、高い水準です。 12月8日から14日の週でも、3県ともに警報レベルを