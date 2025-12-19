メ～テレ（名古屋テレビ） メ～テレの上坂嵩アナウンサーが、交番で勤務している警察官たちに「伝える力」についてレクチャーを行いました。 愛知県警察学校で行われた講演会は、警察官のコミュニケーション能力向上を目的に行われ、交番で勤務する警察官を中心に約200人が参加しました。 上坂アナウンサーは、わかりやすい話の組み立て方や、聞き取りやすい声の出し方などを実践形式