メ～テレ（名古屋テレビ） 大雪による大規模な車の立ち往生が発生したことを想定した訓練が岐阜県で行われました。 訓練は大雪で車数百台以上の長時間の立ち往生を想定したもので、国交省中部地方整備局の職員およそ50人が参加しました。 職員が立ち往生した車に乗っている人数や体調などを確認した後、水や非常食、カイロなどの支援物資を配る一連の流れを確認しました。 また、燃料が残り少ない車には給油を行い