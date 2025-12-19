12月静岡県議会が19日閉会し、財政難への対応として知事など特別職の給与を削減する条例案などが可決されました。19日閉会した静岡県議会12月定例会では、59の議案全てが可決されました。財政難への対応として知事の給料を10％、副知事･教育長の給料を7％削減する条例案や県議会議員のボーナス引き上げを凍結する条例案などが含まれています。一方、県議の報酬削減については会派によって意見が分かれ、見送られました。（自