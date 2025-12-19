うその捜査書類を作成した罪に問われている元警察官の男に対し、静岡地裁は、19日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。浜松中央署の元警部補で57歳の被告の男は、5月、浜松市中央区で起きた酒気帯び運転事件の捜査で、通報者から電話聴取した内容を偽り、うその書類を作成した虚偽有印公文書作成の罪に問われています。19日の判決公判で、静岡地裁の丹羽芳徳裁判長は「公文書に対する社会的信用を著しく損なうおそれの高い