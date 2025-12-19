１９日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１９２．４０ポイント（０．７５％）高の２５６９０．５３ポイントと３日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５９．７２ポイント（０．６８％）高の８９０１．２３ポイントと反発した。売買代金は２２１１億８６４０万香港ドル（約４兆４４３６億円）に拡大している（１８日は１６２３億７７５０万香港ドル）。外部環境の改