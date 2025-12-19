他人の証券口座に不正にアクセスし株価を操作したとして、東京地検特捜部はきょう、中国籍の男を金融商品取引法違反などの罪で起訴しました。起訴されたのは、川崎市の貴金属輸出会社「L&H」の代表で、中国籍の林欣海被告（38）です。東京地検によりますと、林被告は今年3月、仲間と共謀し10人の証券口座に不正アクセスしたうえ、それらや「L&H」の口座を使って上場会社の株式を売買し、株価を不正に操作した罪に問われて