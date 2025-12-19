小泉防衛大臣はニュージーランドのコリンズ国防相と都内で会談し、中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射について懸念を共有した上で、防衛協力を強化していくことを確認しました。小泉進次郎 防衛大臣「ニュージーランドとは法の支配に基づく秩序を重視して、自由で開かれたインド太平洋のため緊密に協力していきたいと思います」小泉防衛大臣はコリンズ国防相との会談で、中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射や中国、