日本学生野球協会は19日、審査室会議を開き高校15件の不祥事に対する処分を決めた。高校では、今春の選抜大会に出場した沖縄・エナジックスポーツ野球部監督が部員への暴言と危険行為、体罰、報告義務違反で11月13日から1年間の謹慎処分を下した。同監督は同日から指導を自粛している。同校は今春の選抜で甲子園に初出場し、初勝利を収めていた。危険行為としては8月13日、県新人大会決勝での試合資料を持参するはずの部員が遅