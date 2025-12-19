2023年6月、株主総会後に記者会見するニデック創業者の永守重信氏＝京都市モーター大手ニデックは19日、創業者の永守重信氏（81）が代表取締役グローバルグループ代表（取締役会議長）を辞任したと発表した。永守氏は同日付で代表権のない非常勤の名誉会長に就いた。ニデックは、不適切な会計処理の疑いが見つかり、第三者委員会が調査中。辞任は「本人の意向」としており、一定の責任を取ったとみられる。取締役会議長には岸田