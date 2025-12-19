歌手の杉田あきひろさん（60）が19日までにXを更新し、緊急入院となっていたことを報告した。今月14日のステージを終えた後、深夜に救急搬送され、そのまま入院する運びになったとして、自身の容体について経緯とともに説明している。【写真】病院のベッドから近況を報告した杉田あきひろさん杉田さんは投稿を「突然ですが報告です」と切り出し、自身の病状を報告。「杉田あきひろ、12月15日深夜未明に病院に救急搬送されて緊急入