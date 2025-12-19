言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！一見簡単そうですが、共通点に気づけるかどうかがポイントです。問題：□に共通するひらがなは？□□ねんこう□□□□せきはっ□□□に入るひらがなは何でしょうか？答えを見る↓↓↓↓↓正解：しん正解は「しん」でした。▼解説それぞれの言葉に「しん」を入れると、次のようになります。しんねん（新年、信念など）こうしん（更新、行進など）しんせき（親戚）は