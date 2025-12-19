ソフトバンクの緒方理貢外野手（27）が19日、福岡市内の球団事務所で来季契約交渉に臨み、1100万円増の年俸2400万円でサインした。ほぼ倍増更改に会見では「自分の思っているぐらいというか、すごくいい評価をしてもらった」と笑みを浮かべた。5年目の今季は自己最多の101試合に出場し、打率2割1分6厘、6打点、8盗塁を記録した。「2軍落ちも経験し、その中でリーグ2連覇と日本一の景色を見させてもらった。自分が出るところは