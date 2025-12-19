日本サッカー協会（JFA）は12月19日、2026年の日本代表の年間スケジュールを発表した。来年６月から開催される北中米ワールドカップを前に、森保一監督が率いる日本代表は３月31日にウェンブリースタジアムでイングランド代表と戦う。また５月31日には国立競技場で「キリンチャレンジカップ」を開催。森保ジャパンにとってはW杯に向けた壮行試合となる。 W杯終了後は、９月にも「キリンチャレンジカップ」の２試合が組