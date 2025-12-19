淡路島の春の味覚、「淡路島サクラマス」の養殖がはじまりました。兵庫県南あわじ市の福良漁港では、「淡路島サクラマス」の稚魚がいけすに放流されました。約１万２０００匹の稚魚が、淡水の水槽に移され徐々に海水になじませたあと、沖にある養殖用のいけすへと移されます。淡路島サクラマスは臭みがなく、濃厚な甘みが特徴です。（福良漁業協同組合前田若男組合長）「元気な稚魚が入ったので期待でいっぱいです」稚