大阪・関西万博のウクライナブースの展示品が、神戸市の大学に寄贈されセレモニーが行われました。ウクライナ名誉領事を務める神戸学院大学の岡部芳彦教授が、ロシアの軍事侵攻により、弾丸の跡が残されたセキュリティーシステムなど、万博のウクライナブースの展示品の一部を譲り受け、１２月１８日、大学で行われたセレモニーで披露されました。ウクライナは万博で“ＮＯＴ ＦＯＲ ＳＡＬＥ”＝「売り渡せない」というテー