世界トップレベルの研究を行う大学を支援する「国際卓越研究大学」。認定候補に京都大学が選ばれました。「国際卓越研究大学」とは、１０兆円規模の大学ファンドの運用益により、世界トップレベルの研究をする大学を支援するものです。文部科学省によりますと、京都大学は「認定候補」で、最長で１年間計画案を改善したうえで認定となり、支援が開始されるということです。教授をトップとする閉鎖的な部局制から、研究領域