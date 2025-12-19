当時3歳だった息子に暴行を加え30代の両親が逮捕された事件で、息子にはたばこの火のようなものを押しつけたとみられる傷があったことがわかりました。岐阜県の34歳の父親と37歳の母親は4年前、福岡県内の自宅で当時3歳だった息子に暴行を加え、頭部に後遺症が残るけがをさせたとして18日、傷害の疑いで逮捕されました。息子は頭に強い衝撃を受けたことによる寝たきりの状態で「AHT（虐待による乳幼児頭部外傷）」の疑いが持たれて