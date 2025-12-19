乃木坂46の池田瑛紗（23）が19日までに自身のインスタグラムを更新。人気漫画「新世紀エヴァンゲリオン」の展覧会に後輩メンバーと行った様子を投稿した。自身のインスタグラムで「いっぱい浴びてきましたwith後輩」とつづった。現在開催中の30周年記念展「ALL OF EVANGELION」に後輩メンバーの矢田萌華と行った様子を公開した。ファンから「てれもえデートエグい」「胸が締め付けられる可愛さ」「めちゃかわです」「メロ