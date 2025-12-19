日本銀行は金融政策決定会合で、政策金利をこれまでの0.5％から0.75％に引き上げることを決めました。日銀・植田総裁 「（「トランプ関税」などの）下振れリスクはひと頃より低下していると考えている。先行き不透明感は薄れてきている」植田総裁は、さらに、「来年もしっかりとした賃上げが実施される可能性が高い」として、追加利上げが可能な環境だという認識を示しました。今後も経済指標などを見極めながら、金利を引き上げる