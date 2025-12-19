２０２５度の日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）の新人セミナーが１９日、都内で行われた。１１月の最終プロテスト合格者やプロ１年目の選手に加え、川崎春花（村田製作所）、小林夢果（ヨコハマタイヤジャパン）、阿部未悠（ミネベアミツミ）、金田久美子（スタンレー電気）ら１２３人が参加した。参加者は、税金の知識、明治安田による健診受診、コンプライアンス、ＳＮＳとの向き合い方、アンチ・ドーピングの基礎知識