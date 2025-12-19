フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)では、新宿・歌舞伎町で「日本駆け込み寺」の再建を託された26歳の新代表を追った「26歳 きょうも崖っぷち〜歌舞伎町 駆け込み寺の危機〜」を、21日に放送する。涙する日本駆け込み寺」新代表・清水葵さん世界有数の歓楽街、新宿・歌舞伎町にある「日本駆け込み寺」は、23年にわたって、DV、ストーカー、金銭トラブル、命を絶つことを考