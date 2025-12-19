リブグラフィは12月10日、紙再生材を100%使用したサステナブルな吸音パネル「REBORN PULP吸音パネル」の正式発売を開始した。「REBORN PULP吸音パネル」装着イメージ同商品は、オフィスや会議室などの反響音を抑え、快適な音環境を実現する吸音パネル。日本デザイン振興会が主催の2025年度グッドデザイン賞を受賞しているほか、廃棄時に土に還る環境負荷の少ない設計にこだわり、古紙パルプ100%で構成しているのも特徴となっている