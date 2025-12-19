プロボクシング世界４団体スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝に今年５月、米国ラスベガスで８回ＴＫＯ負けしたＷＢＡ世界同級２位ラモン・カルデナス（３０）＝米国＝が１８日（日本時間１９日）、米フロリダ州フォート・ローダーデールでエリック・ロブレス・アヤラ（２５）＝メキシコ＝と対戦。５回ＴＫＯ勝ちで再起戦を白星で飾った。カルデナスの戦績は２７勝（１５ＫＯ）２敗。