岡山地方検察庁 2025年4月、当時24歳の女性を殺害して遺体を岡山県備前市の山中に遺棄したとして、8月に書類送検された玉野市宇野の男性（当時38）を岡山地方検察庁は19日付けで不起訴としました。 男性は事件があった同じ日に自宅で死亡しているのが見つかっていて、警察は容疑者死亡のまま書類送検していました。