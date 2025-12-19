年収の壁は、178万円まで引き上げられることとなりましたが、店を経営する人や働く人はどう感じているのでしょうか。 【写真を見る】年収の壁178万円に 居酒屋店主は｢今までが異常だった｣ 悩みの種だった年末恒例の“働き控え” これからは気にせず働ける環境に 12月18日、訪れたのは愛知県尾張旭市の創業20年になる「居酒屋2★5」。お邪魔したタイミングは、自民党と国民民主党が「年収の壁」を178万円に引き上げることで合意し