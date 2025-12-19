静岡･熱海市の「來宮神社」では、初詣客に人気の縁起物「まゆ玉」作りが最盛期を迎えています。この「まゆ玉」は、蚕の「まゆ」にちなんだもので、熱海ではかつて養蚕が盛んで、年の初めに「まゆ」がたくさん取れるようにと祈りを込めて作られたことから、商売繁盛をもたらす縁起物になっています。「來宮神社」の「まゆ玉」は、米粉を丸く固め色づけしたもので、19日の作業では、巫女さんが赤や青など6色の玉を熱海の山で採った萩