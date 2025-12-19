名古屋市北区の大曽根本通商店街で、毎月第2土曜日の朝にだけ開かれる「大曽根朝市」。野菜や果物、雑貨が驚きの価格で並び、出勤前の人や常連客でにぎわう、都会ならではの朝市です。 ■朝の大曽根で見つけた“都会の朝市” 午前8時の名古屋市北区。大曽根駅から歩いて2分の大曽根本通商店街では「大曽根朝市」が開催されています。 出店料を払えば誰でも店を出すことができ、この日は15軒ほどが並んでいま