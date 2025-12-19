関東周辺のプレートとM7級、M8級地震のメカニズム首都圏を含む関東地方では北米プレートに南側からフィリピン海プレートが、東側から太平洋プレートがそれぞれ沈み込む複雑な地下構造をしており、地震の仕組みは多様だ。被害想定で検討されたのは、東京と周辺地域の直下が震源のマグニチュード（M）7級の地震と、「相模トラフ」と呼ばれるプレート境界で起きるM8級の海溝型地震の2通りに大別される。M7級は、プレート内部の断