福岡市消防局の係長だった60代男性が2023年、前夜の飲酒が原因の酒気帯び運転の疑いで摘発されたことを理由に懲戒免職とされたのは不当だとして、取り消しを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は19日、処分を取り消した。