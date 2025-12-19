サガン鳥栖は19日、サガン鳥栖U-18のMF池田季礼(18)が来季トップチーム昇格内定となったことを発表した。池田はサガン鳥栖U-15唐津から鳥栖U-18に進み、今季はプレミアリーグWESTで10得点を記録してU-18日本代表も経験。クラブは「優れた得点感覚と正確な左足のキックを持ち合わせ、高い戦術眼で複数のポジションをこなすことができるユーティリティプレーヤー」と紹介している。池田はクラブを通じて「小さい頃からの夢であ