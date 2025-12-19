Jリーグは19日、明治安田J1百年構想リーグの対戦カードを発表した。シーズン移行前に行われる特別大会となっており、EASTは2月6日(金)に横浜F・マリノス対FC町田ゼルビアのオープニングマッチで開幕。WESTは同6日に京都サンガF.C.対ヴィッセル神戸とV・ファーレン長崎対サンフレッチェ広島が組まれている。J1百年構想リーグは今季のJ1リーグ17位以上のチームとJ2からの昇格を決めた水戸ホーリーホック、長崎、ジェフユナイテッ