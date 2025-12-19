フィッシング詐欺やサポート詐欺、マルウェア感染、不正ログインなど、インターネット利用に伴う被害報告は後を絶たない。端末のセキュリティ強化には、対策ソフトの使用が最も効果的だ。そのセキュリティソフト分野で非常に高い販売シェアを誇るノートンライフロック。多くのユーザーから支持される理由を同社に聞いた。●ユーザーや販売現場の声を聞く全国の家電量販店やECショップからPOSデータを収集・集計するBCNランキン