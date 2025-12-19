第77回（21日／GI、阪神芝1600m）には、デイリー杯2歳S覇者アドマイヤクワッズ、新潟2歳S勝ちのリアライズシリウス、サウジアラビアRCを制したエコロアルバなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「カヴァレリッツォ」を取り上げる。 ■カヴァレリッツォ カヴァレリッツォ戦績 シルエットとしては若かりし頃の父サートゥルナーリアと瓜二つ