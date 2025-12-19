この記事をまとめると ■復活を果たしたホンダ・プレリュードであるがトヨタ・プリウスに似ているという声もある ■似ているからといって「カッコ悪い」とは限らない ■プレリュードにもう少し個性があれば「パクリ」といわれることもなかったはずだ プレリュードとプリウスはそんなに似ているのか 9月5日に発売されたホンダの新型プレリュード。そのスタイリングについてはいまだ賛否の声が絶えず、とくに「プリウスのパクリだ