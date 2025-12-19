ダイエットを途中で挫折してしまった経験を持つ方は少なくないと思います。そんな方こそぜひ参考にしたいのが、韓国の人気YouTuberジェシ（https://www.youtube.com/c/DanoTV）が実践した【簡単ダイエット】。体重70kg→50kgと減量に成功し、その後も体型をキープしているジェシが現在も実践し続けているルールをチェックしてみましょう。ダイエットを生活の一部にするダイエットを実践する中で一番の課題になるのがリバウンドです