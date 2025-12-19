今回の想定では、犠牲者の6割以上の死因が火災です。専門家は、特に木造住宅が密集する地域での対策が急務だと訴えています。【映像】“出火原因は主に電気”「感震ブレーカー」の導入を呼びかけ「火災対策というのは個人だけが頑張ってもどこかで出火するとその影響を全員が被害を受けてしまう」火災による死者数の想定は、1万2000人です。専門家は「出火原因は主に電気だ」としていて、揺れを感知して自動でブレーカーを落と