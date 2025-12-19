軽自動車が海に転落。車内にいた68歳の男性が搬送先の病院で死亡しました。18日午後3時35分ごろ、富山・氷見市の女良漁港で車が岸壁から海に転落しました。付近にいた作業員が消防に通報、重機を使って車を引き上げ乗っていた男性1人を救助しましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。救助にあたった人：助けなきゃと。車がどうなってもいいからとにかく上げようと。（車を）上げて問いかけしたけど全然。応答もなく。死亡し