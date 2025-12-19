１９日に決定された２０２６年度の与党税制改正大綱で、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の「つみたて投資枠」の対象となる株価指数に、新たに「読売株価指数（読売３３３）」と「ＪＰＸプライム１５０指数」の追加が明記された。金融庁が年度内にも告示を改正して、正式に追加される見通し。