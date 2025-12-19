安全保障を担当する総理官邸の幹部が「日本は核保有すべきだ」と話したことについて、野党側からはこの幹部の更迭を求める声が相次いでいます。立憲民主党野田佳彦 代表「とてもにわかには信じられず、大変驚いております。こうした考えを持ってる方が（高市総理の）そばにいること自体に問題があるというふうに私は思いますので、早急にお辞めいただくということが妥当ではないか」きのう、総理官邸で高市総理に安全保障政