京都市に設置する図書施設「こども本の森」のデザイン案を手にする建築家の安藤忠雄さん（右）と松井孝治市長＝19日午後、市役所京都市の松井孝治市長と建築家安藤忠雄さんは19日、市役所で記者会見し、旧市立幼稚園の建物を再整備し、安藤さんが設計する子ども向け図書施設「こども本の森」を設置すると発表した。安藤さんは、寺子屋のような学びの場をコンセプトにすると説明した。安藤さんが設計や改修を無償で担い、「寄付