鍵山優真フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねる全日本選手権は19日、東京・国立代々木競技場で開幕し、女子ショートプログラム（SP）は5連覇を目指す坂本花織が79.43点で首位に立った。ジュニアで代表資格がない島田麻央が0.10点差の2位。今月のグランプリファイナルで2位に入った中井亜美は77.50点の3位で、千葉百音が4位、ジュニアの岡万佑子が5位、渡辺倫果は6位発進。島田、中井、岡、渡