2025年12月22日（月）夜11時30分より、少女時代のチェ・スヨン演じるアイドルオタクの弁護士が、殺人事件の容疑者になってしまった“推し”の無実を証明するために奔走しながらも、推しへの愛と疑いの狭間で揺れ動いていく“ミステリーラブロマンス”を描いた韓国ドラマ『アイドルアイ』（全12話）がABEMAにて無料配信されることが決定した。【映像】予告映像『アイドルアイ』は、アイドルオタクの弁護士メン・セナが、殺人事