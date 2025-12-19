高市首相は19日夜、中央アジア5カ国の首脳との晩さん会に臨みます。高市首相は18日、カザフスタンやウズベキスタンなどの中央アジア5カ国と日本によるCA＋JADの日本での開催に合わせて来日したカザフスタンのトカエフ大統領と会談しました。高市首相は会談で、「法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持・強化するための戦略的なパートナーだ」と述べて、両国関係のさらなる発展に向けて取り組みを進めることを確認しました