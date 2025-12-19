時速128キロで車を運転し、事故を起こして男性2人を死傷させた積みに問われた男に、懲役7年が求刑されました。いなべ市の無職・瀬木淳被告(40)は2021年7月、法定速度60キロの市道を時速128キロで運転して対向車と正面衝突し、運転手の高田由彦さん(当時64)ら2人を死傷させた危険運転致死傷の罪に問われています。これまでの裁判で、瀬木被告は起訴内容を認めています。検察側は、「日常的に速度超過を繰り返し、スリルを味