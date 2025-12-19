12月15日、アイドルグループHey! Say! JUMPの伊野尾慧がInstagramを更新。ダークブラウンからハイトーンの金髪に大胆にチェンジした姿を披露している。「《髪あかるくしたの嫌だった？》の文面とともに控室と思われる場所で撮った7枚の写真をアップ。伊野尾さんは、髪の毛の色をダークブラウンからハイトーンの金髪に大胆にチェンジしてポーズを決めています。明るめの茶髪から金髪に変身した姿に視聴者からは歓喜の声が寄せられ