映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に、クリス・エヴァンス演じるスティーブ・ロジャース／キャプテン・アメリカがカムバックすることがわかった。なんと父親になっているようだ。【写真】『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』参加者も『サンダーボルツ*』の面々Varietyによると、本日日米同時公開された『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の上映にあわせ、キャプテン・アメリカに焦点を当てたティーザー映像が