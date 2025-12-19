ガソリンスタンドを経営するシミュレーションゲーム『ガスステーションシミュレーター』（PC（Steam））の日本語実装が完了しリリースされた。【写真】『ガスステーションシミュレーター』スクリーンショット本作は、ポーランド・クラクフ発DRAGO entertainmentが手掛ける、100万本以上の販売実績を誇る経営シミュレーションゲーム。砂漠の高速道路沿いを舞台に、荒れ果てたガソリンスタンドを買って修理したり拡張したりして