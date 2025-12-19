◇フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第１日（１９日、東京・代々木第一体育館）２６年ミラノ・コルティナ五輪の日本代表を決める全日本選手権が開幕。男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は、９５・６５点で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）に次ぐ２位と好発進した。男子の五輪代表枠（３枠）は鍵山と佐藤駿（エームサービス・明大）