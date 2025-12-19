Jリーグが公式発表Jリーグは12月19日、2026年2月から6月にかけて開催される「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の地域リーグラウンド各節対戦カードが決定したと発表した。併せて、同大会プレーオフラウンドのホームクラブも決定している。J1はEASTとWESTの2グループに分かれ、2月第1週から5月4週目にかけて各チーム18節を消化する。EAST第1節では、2月6日に横浜F・マリノスとFC町田ゼルビアが対戦。翌7日または8日には、ジェフ